Son Dakika Haberleri: Etek giydirip, çektikleri görüntü ile şantaj yapan 2 kişi yakalandı
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Etek giydirip, çektikleri görüntü ile şantaj yapan 2 kişi yakalandı

1 saat önce

SAMSUN'da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili aleyhinde ifade verdiği iddiasıyla B.B.'ye etek giydirip, görüntülerini çekerek 5 bin TL isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Etek giydirip, çektikleri görüntü ile şantaj yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]
SAMSUN'da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili aleyhinde ifade verdiği iddiasıyla B.B.'ye etek giydirip, görüntülerini çekerek 5 bin TL isteyen 2 şüpheli yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce iş yeri kurşunlama olayı ile ilgili hakkında yasal işlem başlatılan T.B.Ç. ve S.K., aleyhlerinde ifade verdiği öne sürülen B.B.'yi takibe aldı. Şüpheliler, iddiaya göre B.B.'yi iş çıkışı bir eve götürerek etek giydirdi. Bu anları kamera ile kayda alan şüpheliler, B.B.'den 5 bin TL istedi. B.B., olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan T.B.Ç. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kişisel verilerin kaydedilmesi, şantaj, tehdit ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
Adalet Mahallesi, Samsun, Güncel
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