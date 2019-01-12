Son Dakika Haberleri: Etek, Gömlek, Pantolon "Bez Torba"Ya Dönüşüyor

Etek, Gömlek, Pantolon "Bez Torba"Ya Dönüşüyor

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadınlar, kullanmadıkları kıyafetler ve perdeden bez torba üretiyor.

Etek, Gömlek, Pantolon
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadınlar, kullanmadıkları kıyafetler ve perdeden bez torba üretiyor.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Filemi örüyorum, torbamı dikiyorum" projesi başlatıldı.

Teorik eğitimlerin ardından kadınlar evlerinden getirdikleri etek, perde, penye, pantolon gibi ürünlerden farklı boylarda çanta ve torba üretiyor.

Bazı kadınlar da iplerle pazar filesi hazırlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje öncesi internetten başvuruları aldıklarını söyledi.

Projeye halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tok, "Kursa katılanların 42'si file, 94'ü bez torba için başvuru yaptı. Özellikle kullanılmayan bezleriyle geliyorlar ve usta öğreticinin gözetiminde üretim yapılıyor." dedi.

Kursiyerlerin ilk olarak kendi kullanacağı torbaları hazırladığını belirten Tok, ürünlerin sergilerle satılacağını kaydetti.

Tok, projenin üç ay boyunca hafta sonları devam edeceğini dile getirdi.

Kursa katılan ev hanımı Nurcan Küçükduran ise kursa boş zamanını değerlendirmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla katıldığını söyledi.

Evden getirdiği etek, pantolon ve penyelerini torbaya dönüştürdüğünü anlatan Küçükduran, "Kullanmadığımız kumaşlarımızı atmayalım. Eşimin gömleğinden çanta yaptım. Eşim bile çok şaşırdı. Eşyaları böyle yapmasaydım ya toz bezi olacaktı ya da çöpe gidecekti. Hazırladığım torbaları arkadaşlarıma da hediye ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:17 Kaynak: AA

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