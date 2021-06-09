Etem Çalışkan'ın "Aşk Olsun" sergisi 11 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Hattat ve ressam Etem Çalışkan'ın hazırladığı "Aşk Olsun" adlı sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde ziyarete açılacak.

Türk büyüklerinin portre çizimleri, tasarladığı afiş ve kapak tasarımları, kaligrafi sanatıyla yazdığı Kuran-ı Kerim'in meali, meşk ettiği Yunus Emre Divanı ve hocası Emin Barın ile yazdığı Anıtkabir Kitabeleri ile 95 yıllık ömründe büyük izler bırakan Çalışkan'ın sergide, kaleminden ve fırçasından çıkan 59 yeni eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu'nun üstlendiği, Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergide, aynı zamanda Çalışkan'ın yazının 6 bin yıllık geçmişine atfettiği meşhur imzalı eserleri ve ömründe edindiği sanat birikimini kendine özgü diliyle tuvale aktardığı eserler görülebilecek.