Son Dakika Haberleri: Etem Çalışkan'ın "Resim ve Kaligrafi Sergisi" Açıldı

Etem Çalışkan'ın "Resim ve Kaligrafi Sergisi" Açıldı

1 saat önce

Gaziantep'te Etem Çalışkan'ın "Resim ve Kaligrafi Sergisi" açıldı.

Etem Çalışkan'ın
Gaziantep'te Etem Çalışkan'ın "Resim ve Kaligrafi Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sergi, Gaziantep Sanat Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan'ın farklı türdeki çalışmalarından oluşan eserleri yer aldı.

Açılışa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Etem Çalışkan'ın öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

Çalışkan, 91 yaşında, 91 eseriyle bu serginin açıldığını ifade ederek, "Sanata ve sanatçıya değer veren insanları gördükçe mutlu oluyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bu sergiye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışkan, Fatma Şahin'e özel hazırladığı tabloyu Karadağ'a teslim etti.

Karadağ da Çalışkan'a ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Karadağ ve Alpay, sanatçının eserleri hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Karadağ, Gaziantep, Etem Çalışkan, Kültür Sanat
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