Etem Çalışkan'ın "Resim ve Kaligrafi Sergisi" Açıldı

Gaziantep'te Etem Çalışkan'ın "Resim ve Kaligrafi Sergisi" açıldı.

Gaziantep'te Etem Çalışkan'ın "Resim ve Kaligrafi Sergisi" açıldı.



Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sergi, Gaziantep Sanat Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Sergide, hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan'ın farklı türdeki çalışmalarından oluşan eserleri yer aldı.



Açılışa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Etem Çalışkan'ın öğrencileri ve sanatseverler katıldı.



Çalışkan, 91 yaşında, 91 eseriyle bu serginin açıldığını ifade ederek, "Sanata ve sanatçıya değer veren insanları gördükçe mutlu oluyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bu sergiye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum." dedi.



Çalışkan, Fatma Şahin'e özel hazırladığı tabloyu Karadağ'a teslim etti.



Karadağ da Çalışkan'a ve katılımcılara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından sergiyi gezen Karadağ ve Alpay, sanatçının eserleri hakkında bilgi aldı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi