Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor! - Son Dakika
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Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor!

17.08.2021 18:07
Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor!

ESA Supremes turnuvası bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlangıç yapıyor. Turkish Dream Team - fastPay Wildcats mücadelesine saatler kaldı!

Tüm CS: GO severlerin merakla beklediği Turkish Dream Team, resmi adıyla Eternal Fire ESA Supremes turnuvasında ilk sınavına çıkıyor.

ESA Esports tarafından düzenlenen ESA Supremes, bugün başlangıç yapıyor. Birbirinden güçlü 8 CS: GO takımının mücadele edeceği turnuvada yer alan takımlar ise şu şekilde:

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ESA SUPREMES TURNUVASINDA YER ALAN TAKIMLAR

  • Brosskiez
  • fastPay Wildcats
  • Şahangiller Espor
  • Sivasspor Espor
  • Eternal Fire
  • OtherSide Esports
  • Sangal Esports
  • Thunderbolts Gaming

Eternal Fire'ın bu turnuvadaki ilk rakibi ise fastPay Wildcats. Turnuvanın sunumu ise hepimizin tanımış olduğu Özgür "root" Alagül tarafından saat 18.00'de twitch.tv/eternalfiregg kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvada yer alacak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros
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