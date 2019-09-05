Son Dakika Haberleri: Eternity-2019 tatbikatı sürüyor
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Eternity-2019 tatbikatı sürüyor

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlatılan tatbikatın dördüncü gününde, açık alanlarda bir dizi görevler icra edildi.

Tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için yapılan temsili görevler başarıyla hayata geçirildi.

Eternity-2019 tatbikatı yarın sona erecek.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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