Ethem Sancak'ın "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" sözleri alay konusu oldu - Son Dakika
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Ethem Sancak'ın "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" sözleri alay konusu oldu

05.03.2022 12:20
Ethem Sancak'ın "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" sözleri alay konusu oldu

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rus televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Ethem Sancak, "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı. Sancak'ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Sancak'ın çıkışıyla ilgili yapılan bir yorumda "Biz paket servis için kullanılacak sanıyorduk" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden iş insanı Ethem Sancak, konuk olduğu Rus televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını ifade eden Sancak, "Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz" dedi.

YORUMLAR
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Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür! Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!

Ethem Sancak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ethem Sancak'ın 'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk' sözleri alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ethem Sancak'ın "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" sözleri alay konusu oldu - Son Dakika
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