Ethem Sancak'ın "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" sözleri alay konusu oldu - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden iş insanı Ethem Sancak, konuk olduğu Rus televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını ifade eden Sancak, "Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz" dedi.