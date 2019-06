"Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması" 2'nci kez düzenleniyor

Atatürk'ün Kocatepe 'de çekilmiş dünyaca ünlü fotoğrafının da sahibi olan Ethem Tem, Afyonkarahisar Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde düzenlenecek fotoğraf yarışmasıyla ikinci kez anılacak. Yapılan fotoğraf yarışmasıyla hem Kocatepe'nin tanıtımına katkı sağlanacak hem de Ethem Tem anılmış olacak.Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün fotoğrafçısı Ethem Tem anısına ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen "Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması" ikinci kez düzenlenecek. Yarışma için başvurular başladı. Afyonkarahisar'ın tanıtımını ve özellikle Afyonkarahisar'dan İzmir 'e kadar uzanan Zafer Yolu üzerinde, gizli kalmış tarihsel dokunun gün yüzüne çıkarılmasını amaçlayan serbest konulu yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden dileyen herkes yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 13 Temmuz 2019 tarihine kadar http://www.tfsf.org.tr/ adresinden online başvuru yapabilecekler. Dereceye giren eserler 30 Temmuz Salı günü kamuoyuna açıklanacak. Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde 27 Ağustos Salı günü saat 16: 00'da düzenlenecek sergiyle görücüye çıkacak eserler için aynı gün ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada birinciye 5 Bin, ikinciye 3 Bin, üçüncüye 2 Bin Ethem TEM Özel Ödülüne ise 5 Bin TL ödül verilecek.DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEKTürkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilen yarışma hakkında bilgi veren Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, bu yıl yarışmanın 2'ncisini düzenlediklerini söyledi. Cengiz; "Bu fotoğraf yarışmasına başvurular 13 Temmuz tarihinde bitecek. 27 Temmuz tarihinde ise katılım gösteren fotoğraf sanatçılarının dereceleri ve aldıkları ödüller kendilerine duyurulacak. 27 Ağustos tarihinde ise tarihi Taş Medrese'de bu ödül alan arkadaşlarımızın ödüllerini takdim edeceğiz. Bu yarışma 2 kategoride düzenleniyor. Ethem Tem Özel Ödülü, Kurtuluş Savaşı'nın geçmiş olduğu yörelerle ilgili fotoğraflar. Bu tek bir ödül Ethem Tem özel ödülü bu ödülü almaya hak kazanan kişiye 5 bin TL takdim edilecek. Bir diğer kategorimiz ise serbest konu olacak. Her türlü fotoğrafı kabul ediyoruz. Burada da 1'inciye 5 bin TL, 2'nciye 3 bin TL, 3'üncüye ise 2 bin TL veriyoruz. Yine dereceye giren 26 fotoğraf sahibine de ödüllerimiz olacak" dedi.TARİHE NOT DÜŞECEK BİR YARIŞMA OLACAKYarışmanın Türkiye genelinde gerçekleştiğini belirten Cengiz, hedeflerinin ileriki dönemlerde yarışmayı uluslararası düzeye taşımak olduğunu kaydetti. Cengiz şöyle devam etti; "Biz bu fotoğraf yarışmasını Çanakkale 'nin tarihimizde yeri neyse Kocatepe'nin de Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ondan daha üstün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü son noktayı Kocatepe'de koymuşuz. Bu fotoğraf yarışmasıyla tarihe not düşmek istiyoruz." - AFYONKARAHİSAR