Ethena Labs\'ın USDe Projesi İki Haftada 4 Milyon Dolar Topladı

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Kripto para piyasasında tartışmalı bir konuya dönüşen sentetik dolarlar, Ethena Labs'ın USDe projesi ile erken bir başarı yakaladı.

Ethena Labs'ın stablecoin projesi USDe, piyasaya sürülmesinden sadece iki haftadan kısa bir sürede 4 milyon doların üzerinde fon toplayarak, kripto para piyasasında tartışmalı bir konuya dönüşen bir konseptin erken başarısına işaret ediyor.

USDe İki Hafta Sonra 4 Milyon Dolar Toplandı

Eter (ETH) vadeli işlemlerini kullanarak 1 dolara sabitlenmeyi amaçlayan sentetik bir dolar olan USDe, Cuma günü itibariyle yatırımcılara yıllık yüzde 68'in üzerinde bir getiri sağladı. Bir şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre USDe, kullanıcılara ödeme yaptıktan sonra hazinesinde 4 milyon dolar tutmayı başardı ve hazine miktarını 12 milyon dolardan 16 milyon dolara yükseltti.

Bu yüksek getiri, Ethena'yı Tron ve Ethereum blok zincirlerinin ardından kripto para piyasasında üçüncü en büyük gelir üreticisi haline getirdi.

Ethena'nın yüksek getirilerinin arkasındaki temel etken, yüksek eter-gelecek fonlama oranları ve Cuma günü itibariyle yıllık yüzde 4'ten daha az getiri sağlayan bir doğrulayıcıya eter stake etmekten kaynaklanıyor.