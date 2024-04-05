Ethena Labs, USDe'yi Güçlendirmek İçin Bitcoin Desteğini Duyurdu - Son Dakika
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Kripto

Ethena Labs, USDe'yi Güçlendirmek İçin Bitcoin Desteğini Duyurdu

Ethena Labs, USDe\'yi Güçlendirmek İçin Bitcoin Desteğini Duyurdu

Ethena Labs, USDe sentetik dolarının değerini ve güvenliğini artırmak için Bitcoin'i portföyüne ekledi. Bu stratejik hamle, Bitcoin'in likidite ve süre profili avantajlarıyla destekleniyor. USDe'ye Bitcoin entegrasyonu, tokenin değerini 2,5 kat artıracak ve USDe'yi yatırımcılar için daha cazip bir seçenek haline getirecek. Bitcoin türev piyasalarının büyümesi ve Ethereum tabanlı ürünlere olan ilginin azalması, bu gelişmenin kripto para birimi alanında önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

05.04.2024 00:07  Güncelleme: 00:12
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Dijital varlık alanında güvenliği ve istikrarı hedefleyen Ethena Labs, USDe'nin destekleyici varlığı olarak Bitcoin'i seçti.

Ethena Labs, USDe'yi Daha Güvenilir Hale Getiriyor

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü Ethena Labs, USDe sentetik dolarının değerini ve güvenliğini artırmak için portföyüne Bitcoin eklediğini duyurdu. Bu stratejik hamle, yatırımcıların dijital varlıklara olan ilgisinin artmasıyla ve Bitcoin'in likidite ve süre profili avantajlarıyla destekleniyor.

Ethena'nın kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre USDe'ye Bitcoin entegrasyonu, tokenin değerini 2,5 kat artıracak ve USDe'yi yatırımcılar için daha cazip bir seçenek haline getirecek. Bu gelişme, Bitcoin türev piyasalarının büyümesi ve Ethereum tabanlı ürünlere olan ilginin azalması göz önüne alındığında kripto para birimi alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, USDe'nin mevcut arzı yaklaşık 2 milyar dolar ve piyasa değeri 10 milyar dolara yaklaşmakta olduğu belirtildi. Bu noktada USDe'nin Bitcoin entegrasyonu, kullanıcılar için daha güvenilir bir alternatif olmasını sağlayacak.

Ethena'nın Bitcoin'i seçmesindeki temel nedenler ise Bitcoin'in delta hedging işlemlerinde gösterdiği üstün likidite ve süre profili olarak açıklanıyor. Bitcoin desteğinden önce USDe sadece Ethereum likit stake tokenları ile destekleniyordu. Yapılan açıklamada, Bitcoin ticaretine yönelik artan ilgi bu değişikliği beraberinde getirdiği belirtildi.

Son dönemde Bitcoin açık ilgisi yüzde 150 artarak 25 milyar dolara ulaştı ve bu da USDe'nin ölçeklendirme potansiyelini iki katına çıkardı. Buna karşılık, Ethereum açık ilgisi aynı dönemde yüzde 100 artarak 10 milyar dolara yükseldi. Bitcoin'in yoğun talebi, spekülatif değerinde de önemli bir artışa yol açtı. Son verilere göre Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 4 artışla 68.384 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Ethena Labs, USDe'yi Güçlendirmek İçin Bitcoin Desteğini Duyurdu - Son Dakika

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