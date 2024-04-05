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Ethena Labs tarafından geliştirilen USDe stablecoin, piyasaya sürülmesinden sadece yedi hafta sonra 2 milyar dolarlık arzı aşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

USDe, 7 Haftada Stabilcoin Piyasasında Beşinci Sıraya Yükseldi

Ethena'nın "internet tahvili" ya da "sentetik dolar" olarak adlandırılan USDe stablecoin'i, piyasaya sürülmesinden sadece yedi hafta sonra, 2 milyar dolarlık arzı aşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Son verilere göre Ethena Labs tarafından geliştirilen bu dijital para birimi, şimdiden piyasa değerine göre beşinci en büyük stablecoin konumuna yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte, 160 milyar dolarlık genel stablecoin piyasasının yüzde 1,25'lik bir kısmını temsil ediyor. Pazarda lider konumda olan Tether'in USDT'si, 112 milyar dolarlık piyasa değeriyle yüzde 70'lik bir paya sahipken, Circle'ın USDC'si 35 milyar dolarla yüzde 22 ile ikinci sırada yer alıyor. Onları sırasıyla MakerDAO'nun DAI'si ve First Digital'in FDUSD'si, 5 milyar dolarlık (yüzde 3) ve 2,5 milyar dolarlık (yüzde 1,5) piyasa değerleriyle takip ediyor. Ethena'nın bu hızlı yükselişi, stablecoin pazarında önemli bir başarı olarak kaydediliyor.

Son olarak Ethena'nın geliştirdiği USDe stablecoin, geleneksel sabit para birimlerinden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Direkt fiat veya somut varlık desteğine ihtiyaç duymadan, bir arbitraj sistemi üzerine kurulu mekanizması ile dikkat çekiyor. Bu sistem, teminat pozisyonlarına karşı türev riskten korunma işlevi görerek, ABD doları değerine sabitlenmesini sağlıyor.