Ether fiyatı iki yılın ardından önemli bir eşiği geride bıraktı

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Ether fiyatı, spot Ether borsa yatırım fonlarının (ETF) ABD'de onaylanabileceğine yönelik iddiaların artmasıyla birlikte iki yıldan uzun bir süredir ilk kez 4.000 doları aştı. Bu yükseliş, kripto piyasasında heyecan yarattı ve yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Ether fiyatı, spot Ether borsa yatırım fonlarının (ETF) ABD'de onaylanabileceğine dair artan spekülasyonlar ile iki yıldan uzun bir süredir ilk kez 4.000 doları geride bıraktı.

Kripto Piyasası Canlanırken Ether Fiyatı 4.000 Dolara Ulaştı

Son 24 saatte yüzde 4, geçen hafta yüzde 15 ve geçen aya göre yüzde 68'lik bir artış gösteren Ether, son olarak Aralık 2021'de 4.868 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

2022'de Terra ekosisteminin çöküşü ve FTX'in iflası gibi olaylar Etherin değerini yüzde 82 düşürerek 880 dolara kadar geriletmişti. Yaşanan son gelişmelerle birlikte en iyi 30 kripto para birimini temsil eden GM 30 Endeksi de son 24 saatte yüzde 3 artışla 150,04 seviyesine yükseldi.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, SEC'in 23 Mayıs'a kadar spot Ether ETF başvurularını karara bağlayacağını ve onaylama olasılığının yüzde 70 olduğunu dile getirdi. TD Cowen ve JPMorgan gibi kurumlarda çalışan diğer uzmanlar ise SEC'in yakın zamanda spot Ether ETF'lerini onaylamayacağını ve Mayıs ayına kadar onaylama olasılığının yüzde 50'den az olduğunu tahmin ediyor.

Variant Fund Baş Hukuk Sorumlusu Jake Chervinsky, SEC'in spot Ether ETF'lerini reddetmesinin yasal sorunlar ve Washington DC'deki politik ortam nedeniyle sandığımızdan daha olası olduğunu ifade etti.

Son olarak Ocak ayında SEC Başkanı Gary Gensler, ajansın spot Bitcoin ETF'lerine verdiği onayın tek bir kripto para birimiyle sınırlı olduğunu ve "bundan daha fazlası olarak okunmaması gerektiğini" dile getirmişti. Gensler'in Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine bakış açısı göz önüne alındığında, spot Ether ETF onaylarının hala belirsizliğini koruduğunu söyleyebiliriz.