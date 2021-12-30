Ethereum, Bitcoin ve HUH Token için yeni yılın en güzel zamanı - Son Dakika

HUH Token yeni yıla girerken yükselişine devam ediyor!

Aralık, çoğu zaman istatistiksel olarak kripto para birimi için en popüler mevsimlerden birini ifade ediyor. Geçtiğimiz aralık ayı ise birçok nedenden dolayı ilklerden biri oldu. Bunun nedeni için ise kısa süre önce piyasaya sürülen HUH Token'ın beklenmedik bir başarı elde etmesi olarak gösteriliyor. HUH Token'ın piyasaya sürülmesinin başarısı arasında Bitcoin sahipleri için feci kaybından sonra yeniden inşa etmeyi başaran balina para birimi ve bir örnek olarak, bu balina madeni para kaybı, kripto para birimi sahiplerinin HUH Token gibi altcoinlere geçiş yapması gibi birçok neden bulunuyor.

Yeni yıla kripto dünyasını keşfederek girin!

Ethereum bu ay kripto listelerinin zirvesinde bulunuyor. HUH Token'ın 6 Aralık'ta Multichain'ini (Ethereum ve Binance) piyasaya sürmesi ve bununla birlikte Ethereum hayranlarına açık kaynaklı blok zinciri için başka bir uygulama ve muhtemelen yapamayacakları bir uygulama teklif etmesi ise piyasada şaşırtıcı karşılanmıyor. Kripto dünyası yeni yıl hazırlıkları yaparken HUH Token'ın başarısıyla birlikte, bu makalede yer alan kripto para birimlerinden hangisini kontrol edeceğinizi bilmekte zorlananlar için ise değişken bir piyasa hakkında farklı bir anlayış oluşturulması ve hangi kripto para birimlerine yatırım yapabileceğini düşünmesi öneriliyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

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