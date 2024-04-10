Haksız Suçlama İddiasıyla 9,6 Milyar Dolarlık Tazminat Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Haksız Suçlama İddiasıyla 9,6 Milyar Dolarlık Tazminat Talebi

Haksız Suçlama İddiasıyla 9,6 Milyar Dolarlık Tazminat Talebi

Ethereum Blockchain ağının kurucu danışmanlarından Steven Nerayoff, kendisine yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu öne sürerek ABD hükümetine karşı 9,6 milyar dolarlık rekor bir tazminat davası açtı. Nerayoff'un avukatları, federal ajanların müvekkillerine karşı haksız suçlamalarda bulunduğunu iddia etti ve bu eylemlerin müvekkilinin itibar kaybına ve milyarlarca dolarlık zarara yol açtığını belirtti.

10.04.2024 16:48  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Blockchain ağının kurucu danışmanlarından Steven Nerayoff, kendisine yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu öne sürerek ABD hükümetine karşı 9,6 milyar dolarlık rekor bir tazminat davası açtı.

Haksız Suçlama İddiasıyla 9,6 Milyar Dolarlık Tazminat Talebi

Ethereum Blockchain ağının ilk danışmanlarından Steven Nerayoff, ABD hükümetine 9,6 milyar dolarlık bir dava açtı. Nerayoff'un avukatları, 9 Nisan'da yaptıkları şikâyette, 2019 yılında federal ajanların müvekkillerine karşı temelsiz suçlamalarda bulunduğunu iddia etti.

İddiaya göre federal ajanlar, Nerayoff'u haksız yere mahkemeye çağırarak izleyerek ve tutuklayarak dört yıl boyunca hukuksuz bir kampanya yürüttü. 2019 yılında bir kripto girişimi tarafından 10.000 Ether (ETH) gasp etmekle suçlanan Nerayoff, bu iddia üzerine tutuklanmıştı. Dört yıl süren yasal süreç, ABD hükümetinin Mayıs 2023'te davayı reddetmesiyle sona erdi.

Nerayoff'un avukatları, federal ajanların eylemlerinin müvekkillerine ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. Davada talep edilen tazminat, Nerayoff'un yasal mücadele sürecinde uğradığı itibar kaybından kaynaklanan zararları karşılamayı amaçlıyor. Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre Nerayoff'un iş ortakları, yasal süreç boyunca ondan uzaklaştı. Bu durum, kripto piyasasındaki boğa koşusu sırasında milyarlarca dolar kazanma potansiyelini kaybetmesine yol açtı.

Son olarak Blockchain danışmanlık firması Alchemist'in kurucusu olan Nerayoff, geçmişte Ethereum platformu ve kurucuları Vitalik Buterin, Joe Lubin ile Ethereum Vakfı hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Haksız Suçlama İddiasıyla 9,6 Milyar Dolarlık Tazminat Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
16:34 Tokat’ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
15:09 Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü
14:57 Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
14:34 “Karım sana emanet“ dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü "Karım sana emanet" dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 17:31:15. #1.12#
SON DAKİKA: Haksız Suçlama İddiasıyla 9,6 Milyar Dolarlık Tazminat Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement