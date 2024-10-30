Ethereum ETF pazarında liderlik el değiştirdi - Son Dakika
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Blockchain

Ethereum ETF pazarında liderlik el değiştirdi

Ethereum ETF pazarında liderlik el değiştirdi

Fidelity Investments, Ethereum ETF pazarında lider konuma yükselerek BlackRock'ı geçti. Günlük 5 milyon dolarlık yatırım toplayarak sektördeki en yakın rakibinden ayrılan Fidelity, piyasanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

30.10.2024 10:49
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Fidelity Investments, Ethereum ETF alanında pazar liderliğini sağlamlaştırarak, BlackRock gibi devleri geride bıraktı. Son verilere göre Fidelity'nin fonu, rakiplerinden önemli ölçüde daha yüksek yatırım çekti. Piyasa analistleri, bu performansın sürdürülebilirliğini ve sektör üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.

Kurumsal Yatırımcılar Fidelity'nin Ethereum ETF'sine Yoğun İlgi Gösteriyor

Kurumsal yatırımcıların Ethereum bazlı borsa yatırım fonlarına gösterdiği ilgi devam ederken, Fidelity Investments dikkat çekici bir performans sergiliyor. Son verilere göre şirket, iki gün üst üste en yüksek yatırım alan fon konumunu korudu.

Farside Investors'ın güncel raporuna göre Fidelity'nin FETH kodlu Ethereum fonu 5 milyon dolarlık yatırım çekerek pazarın zirvesine yerleşti. Sektörün güçlü oyuncularından BlackRock'ın iShares Ethereum Trust (ETHA) fonu ise 2,7 milyon dolar yatırım alabildi. BlackRock, piyasanın durağan seyrettiği sonraki günde 2,3 milyon dolarlık fon girişi sağladı.

Sektördeki diğer önemli varlık yönetim şirketlerinin fonları ise beklenen ilgiyi göremedi. Bitwise (ETHW), 21Shares (CETH), VanEck (ETHV), Invesco (QETH), Grayscale Mini Trust (ETH) ve Franklin Templeton (EZET) son üç günde herhangi bir yatırım alamadı.

Grayscale'in ETHE fonu ise yüksek işlem maliyetleri nedeniyle sorun yaşamaya devam ediyor. Fondan önce 19,2 milyon dolar, ardından 8,4 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Ethereum ETF pazarının genel görünümü de zorluklar yaşıyor. Düzenlenmiş Ethereum fonlarından toplam 1,1 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Fidelity'nin kayıtlarına göre 10 Ekim'de yaşanan 3,5 milyon dolarlık çıkışın ardından fon, dengeli bir seyir izlemeyi başardı.

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SON DAKİKA: Ethereum ETF pazarında liderlik el değiştirdi - Son Dakika
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