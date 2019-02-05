Ethereum, İşlemlerde Tüketilen Enerjiyi Yıl Sonuna Kadar Yüzde 99 Azaltacak

Ethereum
Vakfı'nın bu yıl pek çok planı bulunuyor. Bu planlardan biri de işlemlerde güç kullanımını önemli ölçüde azaltmak. 2019 Yılı Ethereum Yılı Olabilir 2019 yılı bütün planlar amacına ulaşırsa, uzmanlar tarafından tahmin edildiği gibi, Ethereum yılı olabilir.
Uzun zamandır beklenen Constantinople hard forkunun ertelenmesiyle, bu yıl çok iyi olmayan bir başlangıç yapsa da, piyasa değerine göre şimdi üçüncü en büyük kripto para birimi olan Ethereum, işlemlerde tüketilen enerjiyi yıl sonuna kadar % 99 oranında azaltmak istiyor. İzlanda
'nın Tükettiği Elektrik Kadar 2018'de ETH ağının, İzlanda'nın tükettiği elektrik kadar elektrik harcadığı belirtiliyor. Bu durumu kurucu ortak Vitalik Buterin'in "büyük bir kaynak israfı" olarak nitelediği vurgulanıyor.
Vitalik Buterin, Ethereum'un Proof of Work'ünün (PoW) çok fazla hesaplama gücü kullandığının farkında. Bu nedenle Ethereum'un ortaya çıktığı andan beri enerji kullanımını azaltmak, kripto para biriminin vizyonlarından birini oluşturuyor. Bu vizyonun gerçekleşmesi için de ancak Proof of Stake odaklı consensus sistemine geçilmesi halinde başarılı olunabileceği belirtiliyor.
Yeni Bir Blok Zinciri Varolan ETH blok zinciri Proof Of Stake'i kurmaya çalışmak yerine, ETH Vakfı'nın önde gelen kişileri yalnızca Ethereum 2.0 olarak adlandırdıkları PoS üzerinden çalışan tamamen yeni bir blok zinciri oluşturmaya karar verdiler. Birkaç ay sonra, birçok projenin geliştirme aşamasında olduğu ve programcıların Ethereum 2.0'da çeşitli programlama dilleri kullanarak yazılım uygulamaları üzerinde çalıştıkları bildirildi.
Buterin Uyarıyor Buterin, Spectrum tarafından bildirildiği şekliyle, milyarlarca dolarlık bir ağ olarak Ethereum için gerçekten çok riskli olan istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına ve hedeflenen inşa zamanının gecikmesine neden olabilecek "bilinmeyen bilinmiyor" vakasının yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Ancak şu da var ki, Proof of Stake dönüşümü olduğundan daha fazla gecikirse bu durum Ethereum için daha da riskli hale gelebilir. Ethereum, Proof of Stake yaklaşımında yalnız da değil. Cardano, Dfinity ve Eosio, kendi Proof of Stake temelli blok zincirlerini başlatan kripto paraların sadece bir kaçı.
TRON Üstünlüğü mü? "Ethereum katili" olarak isimlendirilen TRON'un, birçok yönden Ethereum'u geçtiğine yönelik defalarca haberler yapıldı. Son yapılan bir haberde TRON'un talih oyunları dAppslerinde hem trafik hem de hacim yönünden ETH'nin üstünlüğüne son verdiği iddia ediliyor.
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