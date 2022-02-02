Ethereum Nedir Nasıl Alınır? - Son Dakika

Eskiden yatırmış olduğunuz paraların internet üzerinden aktarılması sanal para harcanıldığına örnek gösterilirken gerçekten paranın sanal üretilmesi ise 2009 yılında karşımıza çıkmıştır. 2009 yılından önce sanal para üretilmesi ile ilgili bazı girişimler olsa bile güvenlik tam olarak sağlanamadığı için bundan vazgeçilmiştir.

2009 yılında yapılan çalışmalarla sanal paranın güvenliği de sağlandıktan sonra kullanıma sürülmüştür. Tıpkı normal banka hesabının olduğu gibi kripto para içinde sanal cüzdanınız ve hesabınız olmaktadır.

Ethereum Nasıl Kullanılır?

Kripto paraların birçok farklı çeşidi vardır. En çok kulağımıza gelenlerden bir tanesi Bitcoin olsa bile ethereum da karşımıza çıkan önemli sanal yatırım araçlarından bir tanesidir. Blockchain sayesinde kripto paraların güvenliği sağlanmaktadır.

En iddialı blockchain projelerinden bir tanesi de tabii ki de ethereumdur. Ethereum müşterilerine sadece para kullanmayı değil farklı alanlarda ürün ve hizmetlerden kar etmeyi amaçlamaktadır. Şöyle bahsedebiliriz.

Bitcoin e-posta gibi düşünülürse ethereum ise web tarayıcısı anlamını taşıyacak bir kripto para yatırım aracıdır. Ethereum piyasalarda çok farklı bir para sistemi ve bu para sisteminin kullanımını sağlayacağı için bitcoin'den oldukça farklı olduğu anlatılmaktadır.

Ethereum Nasıl Ortaya Çıktı?

Ethereum'un ortaya çıkması bitcoin daha farklı bir sistemin olabileceğini düşünen Vitalik Buterin bir icadıdır. Ethereum'un kökünde de yine blockchain ağı bulunmaktadır. Aynı bitcoinde olduğu gibi ethereumda da herhangi bir şey almak veya satmak için ether ismi verilen para birimi kullanılmaktadır.

Bazı uzmanlar ethereumun gelecekte oldukça farklı bir alan oluşturacağını söylemektedirler. Bu şekilde durumların oluşması ise bu alana yatırım yapan insanların artmasını sağlamıştır. Birçok ticaret tarafından test edilmiş olması ise ethereumun güvenilir olduğunu gösteriyor.

Özellikle akıllı sözleşmeleri yönetmesi ve üçüncü taraf uygulamaları konusunda da ethereumun ileri kademe bir şeyler sunduğu söylenmektedir. Bu sebeple de birçok kişi hem sunduğu yenilikler hem de farklılıklar için ethereumu tercih edebiliyor.