Son Dakika Haberleri: ETİ A.Ş. çalışanlarının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi
Son Dakika Güncel ETİ A.Ş. çalışanlarının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

ETİ A.Ş. çalışanlarının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

7 saat önce

ETİ A.Ş. çalışlarının düzenlediği ve 24 gün süren futbol turnuvasının finalinde Alüminyum Müdürlüğü şampiyon oldu.

ETİ A.Ş. çalışanlarının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi, System.String[]

ETİ A.Ş. çalışlarının düzenlediği ve 24 gün süren futbol turnuvasının finalinde Alüminyum Müdürlüğü şampiyon oldu.

Alümina Müdürlüğü ile Alüminyum Müdürlüğü arasında geçen final maçında takımlar normal süre içinde 1-1 berabere kalınca penaltılara geçildi.

Atılan penaltılar sonucunda Alüminyum Müdürlüğü maçı 9-8 kazanarak kupayı aldı.

Final maçına Eti Alüminyum çalışanlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Genel Sekreter Hicret Bozoklu, İnsan Kaynakları Müdürü Zekeriya Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Şampiyon olan Alüminyum Müdürlüğü takımının oyuncuları kazandığı kupayı Kaymakam Aydın Erdoğan'ın elinden aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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