Son Dakika Haberleri: Eti AŞ'de Toplu Sözleşme Heyacanı

Eti AŞ'de Toplu Sözleşme Heyacanı

1 saat önce

Eti AŞ'de çalışan bin 400 işçiyi kapsayan toplu sözleşme şirket ve sendika temsilcileri arasında imzalandı.

Eti AŞ'de Toplu Sözleşme Heyacanı, System.String[]
Eti AŞ'de çalışan bin 400 işçiyi kapsayan toplu sözleşme şirket ve sendika temsilcileri arasında imzalandı.

Bin 400 işçi adına imzalanan toplu sözleşmede çalışanlara ilk altı ay için yüzde 13, ikinci altı ay için yüzde 11, ikinci ve üçüncü yıllarda ise enflasyon artı 2 puan oranında iyileştirme zammı verildi.


Yapılan toplu sözleşmeyle işçilerin sosyal haklarında da iyileştirme sağlandığı bildirildi.

Toplu sözleşme sonrası çalışan işçilerin aylık ücretlerinin 3 bin liraya yaklaştığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:35 Kaynak: AA

İşçi, Sendika, Güncel
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