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Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'dan yeni yatırım - Son Dakika

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'dan yeni yatırım

18.08.2021 12:42
Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'dan yeni yatırım, System.String[]

Cengiz Holding, Eti Bakır A.Ş.'nin Samsun İşletmesi'nde bakır üretimine entegre bir gübre tesisinin yatırımına başlıyor.

Cengiz Holding, Eti Bakır A.Ş.'nin Samsun İşletmesi'nde bakır üretimine entegre bir gübre tesisinin yatırımına başlıyor. Tamamlandığında 250 bin ton diamonyum fosfat (DAP) gübresi üretecek tesis, 100 milyon dolarlık ithalatın önünü kesecek.

Başta enerji, madencilik, inşaat olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye'nin lider iş gruplarından Cengiz Holding, iştiraki Eti Bakır A.Ş.'nin Samsun tesisinde diamonyum fosfat (DAP) gübresi üretmeye hazırlanıyor. Cengiz Holding 1,5 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirmeyi planladığı bu yatırımı, 2025 yılında tamamlamayı öngörüyor.

"İthalatı 100 milyon dolar azaltacak"

Yeni yatırımla Eti Bakır'ın Samsun'daki tesisinde yan ürün olarak bulunan sülfürik asidin ekonomiye kazandırılacağını dile getiren Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, "Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asidi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmenin en rantabl şekli gübreye çevirmek. Türkiye bugün fosforik asit ve gübre türevleri ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılıyor; Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, önemli bir yatırıma imza atacağız. İstihdamın artmasına da destek verecek bu yatırım, cari açığın azaltılmasına her yıl 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak" diye konuştu. Tesisin yılda 250 bin ton DAP gübresi üreteceğini dile getiren Akbaş, yeni yatırımla Cengiz Holding'in DAP gübre üretiminin 625 bin tona ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Toplam gübre üretimi 1,2 milyon tondan fazla olacak

Türkiye'deki bakır ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşılayan Eti Bakır'ın Samsun'daki izabe tesisinde flaş fırın teknolojisi kullanılarak yüzde 99,99 saflıkta elektrolitik bakır üretiliyor. Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asit ve baca gazı arıtma sisteminde elde edilen amonyum sülfat çözeltisinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan yeni gübre tesisinde ise sülfürik asit ve amonyağın reaksiyonu sonucu kristalize amonyum sülfat elde edilecek. Eti Bakır'ın Samsun'da halihazırda bulunan gübre tesisi yılda 600 bin ton kristalize amonyum sülfat gübre üretme kapasitesine sahip. Yeni yatırımın tamamlanmasıyla Eti Bakır'ın toplam gübre üretimi 1,2 milyon tonun üstüne çıkacak. - İSTANBUL

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'dan yeni yatırım
Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'dan yeni yatırım

Cengiz holding, Türk Lirası, Eti Bakır, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'dan yeni yatırım - Son Dakika Ekonomi


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