Eti Bakır'dan Kırgızistan'da 180 milyon dolarlık yatırım

Kırgızistan 'da 2015 yılında fizibilite çalışmalarına başlayan Eti Bakır , ilk yatırıma imza attı. Tereksay bölgesine 180 milyon dolar yatırımla kurulacak olan maden tesisinin temel atma törenine Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov ile birlikte üst düzey yetkililer katıldı. Yıllık 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacak tesis, 2021 sonunda faaliyete geçecek.

Türk şirketlerinin Türki Cumhuriyetlere yaptığı yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Eti Bakır tarafından Kırgızistan'a 180 milyon dolar yatırımla altın madeni kurulacak. Yılda 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacak maden tesisinin temeli Tereksay kentinde yapılan törenle atıldı. Törene, Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Terek-Say Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Ali Osman Cengiz, Türk ve Kırgız yetkililer ile maden çalışanları katıldı.

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Eti Bakır tarafından kurulacak tesisin, yıllık 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesi ile Kırgızistan'ın en büyük 5 maden tesisi arasında yer alacağı belirtildi. İnşaat aşamasında 1000'den fazla, işletme aşamasında 650 kişiye istihdam sağlayacak olan tesisin Kırgızistan ekonomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı sağlayacağı da kaydedildi.

"YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Kırgızistan'da fizibilite çalışmalarına 5 yıl önce başladıklarını; sahip olunan bilgi birikimi ve tecrübe ile başka yatırımlara da devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Cengiz Holding olarak Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler'de enerji, inşaat, alt yapı ve ulaşım alanlarında önemli projeleri hayata geçirdik. Üstlendiğimiz projeler ile dünyanın önde gelen firmaları arasında yer aldık. Bünyemiz içinde bulunan Eti Bakır ile de maden alanında Kırgızistan'a ilk adımımızı 2015 yılında attık. Bugün ön çalışmalarını tamamladığımız yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın maden yataklarının geliştirilmesi, işletilmesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız halkının refahının yükseltilmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor."

"EN BÜYÜK SERMAYEMİZ TECRÜBEMİZ"

Eti Bakır'ın büyük bir tecrübeye sahip olduğuna vurgu yapan Cengiz, maden yatırımlarında bilgi birikimi ve deneyimin en büyük sermaye olduğunu ifade etti.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Eti Bakır olarak Türkiye'nin cevherden katot bakır üreten tek izabe tesisine sahibiz. Türkiye'deki bakır işletmeciliği faaliyetlerimizi "Sıfır Atık" prensibi ile yürütüyoruz. Yetişmiş insan gücümüz, bilgi birikimimiz, sahip olduğumuz teknoloji ve tecrübemiz ile sadece Türkiye'nin değil bölgenin en güçlü şirketleri arasında yer alıyoruz. Yaptığımız bu yatırım ile sahip olduğumuz tecrübeyi, Kırgızistan'ın kalkınmasında kullanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün temelini attığımız tesisin yatırım tutarı 180 milyon doların üstünde. Sahip olduğumuz deneyimi Kırgızistan'a aktaracağımız gibi yatırımlarımız da devam edecek." şeklinde konuştu.

- İstanbul