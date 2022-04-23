KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu - Son Dakika
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KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu

23.04.2022 17:12

Eti Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çocuklar için sahneye çıktı.

Eti Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çocuklar için sahneye çıktı.

Türkiye'nin pek çok noktasına 22 yıldır giderek ücretsiz olarak çocukları tiyatroyla buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu, perdelerini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geçen yıl Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen Bozkurt ilçesindeki çocuklar için açtı.

Bugüne kadar yurt içi ve dışında 3 milyona yakın çocuğa tiyatro izleme imkanı sunan Eti Çocuk Tiyatrosu, Bozkurt Kaymakamlığının gösteri salonunda "Mutluluk Denince Akla" oyununu sahneledi.

Paylaşmak, yardımlaşmak, çevreyi ve doğayı korumak, hayvan sevgisi, empati, hoşgörü, adil olmak ve hayal etmenin gücü gibi konular üzerine kurulu öyküsüyle mutluluğa ulaşmak için gereken temel bilgi ve değerler, çocuklara eğitici ve eğlenceli şekilde aktarıyor.

Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurt'ta oyunu yarın ikinci kez sahneye koyacak.

Oyunu izlemeye gelen çocuklardan Emin Rüzgar Ergüven, AA muhabirine, tiyatroyu çok beğendiğini dile getirerek, "Masal kahramanları vardı. İyiliğin önemi anlatıldı. Doğayı korumanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bundan sonra çevre konusunda daha dikkatli olacağım." dedi.

Mustafa Çınar Çelik ise tiyatroda çöplerin yere atılmasını gerektiğinin anlatıldığını belirterek, "Daha önce hiç tiyatroya gitmedim. Hayatımda ilk kez tiyatroya gittim, çok beğendim." diye konuştu.

Çocuğunu tiyatroya getiren Sibel Çelik ise Bozkurt açısından çok anlamlı bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Bozkurt'ta büyük bir sel felaketi yaşandı. Çocuklar için iyi oldu, eğlenceli vakit geçirdiler. 23 Nisan çocuklarımız için oldukça güzel bir güne dönüştü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eti Çocuk Tiyatrosu, Kastamonu'daki gösterimin ardından turne programına devam edecek.

Bu yıl 140 kez perde açarak yaklaşık 70 bin seyirciye ulaşmayı ve çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen Eti Çocuk Tiyatrosu'nun turne programına, Eti Çocuk Tiyatrosu'nun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu
KASTAMONU - Eti Çocuk Tiyatrosu Bozkurtlu çocuklarla buluştu

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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