Son Dakika Haberleri: Eti Çocuk Tiyatrosu, "Kırmızı Başlıklı Kız"ı Eskişehirli Çocuklar İçin Oynayacak

Eti Çocuk Tiyatrosu, "Kırmızı Başlıklı Kız"ı Eskişehirli Çocuklar İçin Oynayacak

41 dakika önce

Sahnelendiği ilk günden bu yana Türkiye genelinde ve yurtdışında 2 milyonu aşkın çocuğu tiyatro ile buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu, Kırmızı Başlıklı Kız'ı Eskişehirli çocuklar için sergiliyor.

Eti Çocuk Tiyatrosu,

12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günleri Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da gerçekleşecek gösterimlerin saatleri 12:00-14:30. Katılımın salon kapasitesiyle sınırlı olacağı gösterimlerin davetiyelerine gişelerden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:50 Kaynak: Bültenler

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