Eti Maden 84. yılını kutluyor
4 saat önce
Türkiye'nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:11 Kaynak: İHA
'nin güzide kuruluşu Eti Maden
Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.
Kuruluşunun 84. yılı dolayısıyla Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü Bandırma'da pilav-ayran hayrı düzenledi.Haydar Çavuş Camii'nde okunan mevlid-i Şerif ardından halka pilav,ayran ve tatlı ikram edidi. Ayran-pilav hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti. - BALIKESİR
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