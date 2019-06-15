Son Dakika Haberleri: Eti Maden 84. yılını kutluyor
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Eti Maden 84. yılını kutluyor

4 saat önce

Türkiye'nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.

Eti Maden 84. yılını kutluyor, System.String[]
Türkiye'nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.

Kuruluşunun 84. yılı dolayısıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma'da pilav-ayran hayrı düzenledi.Haydar Çavuş Camii'nde okunan mevlid-i Şerif ardından halka pilav,ayran ve tatlı ikram edidi. Ayran-pilav hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:11 Kaynak: İHA
Türkiye, Balıkesir, Bandırma, Eti Maden, Ekonomi
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