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Eti Maden çalışanlarına bilgisayar eğitimi

10 dakika önce

Bigadiç Etİ Maden İşletme Müdürlüğü çalışan personellerine Word-Excel Eğitimi verildi.

Eti Maden çalışanlarına bilgisayar eğitimi, System.String[]

Bigadiç Etİ Maden İşletme Müdürlüğü çalışan personellerine Word-Excel Eğitimi verildi. Bigadiç Eti Maden İşletmeleri toplantı salonunda gerçekleşen eğitimi Bilgisayar Eğitmeni Necip Erdinç Erşahin verdi.


Düzenlenen eğitimle ilgili açıklamada bulunan Bilgisayar Uzmanı Eğitmen Necip Erdinç Erşahin "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından; Genel Müdürlük, Bigadiç-Kırka-Emet Bor İşletme Müdürlüğü ve Bandırma Bor ve Asit Fabrika İşletme Müdürlüğü ilgili birim çalışan personellerine Word-Excel Eğitimleri düzenlendi. Ankara dışında yer alan işletmelerde 18'er kişilik gruplar halinde tesis bünyesinde yer alan son teknoloji ile donatılan kurum içi eğitim salonlarında gerçekleştirildi. Verilen bu eğitimin amacı ofis ortamında sıklıkla kullanılan Word ve Excel programlarının kurum ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek Temel ve İleri Ofis Doküman Araçlarının en verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Ofis programlarının kullanılması, saklanması, hesaplama gücündeki işlevsellikler, analiz ve filtreleme gibi temel alanlarda verimli kullanımın artması ile süreçte dijitalleşmeyi desteklenmekte olup mevcut yapıda kullanılan ERP sistemlerinden elde edilen verilerin raporlanmasında da kolaylıklar sağlaması gibi alanlarda bu eğitimin ülkemize ve kurumumuza ciddi anlamda katkı sağlaması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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