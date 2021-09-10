Eti Maden'de oturma eylemi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde işçiler, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili oturma eylemi yaptı.

Bandırma'da bulunan Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, işyerindeki toplu iş sözleşmeleri ile ilgili oturma eylemi yaptı. İşçilerin eylemine Petrol-İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İlyas Satırlı da katıldı. Fabrika sahasında bir müddet sloganlar atarak yürüyüş yapan işçiler, daha sonra İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu bina önünde toplanarak oturma eylemi yaptı. - BALIKESİR