Eti Maden'den, 'haksız yere işten çıkarma' iddiasına açıklama - Son Dakika

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, haksız şekilde işten çıkarıldığını ileri süren Ramazan'ın Yılmaz'ın, işe giriş için gerekli olan 'Ağır ve tehlikeli işte çalışabilir' raporunu ibraz etmediği gerekçesiyle yüklenici firma tarafından iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e haksız şekilde işten çıkarıldığını söyleyen Ramazan Yılmaz'ın iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ramazan Yılmaz'ın, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne şoförlü araç kiralama hizmeti sunmak üzere yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmada, 25 Nisan 2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi: "Yapılan sözleşmede belirtildiği üzere işin tehlikeli iş sınıfına girmesi nedeniyle yüklenici firma bünyesinde işe başlayan 9 kişiden işe girişte istenilen 'Ağır ve tehlikeli işte çalışabilir' raporunu İşletme Müdürlüğüne sunması istenmiştir. İşe başlayan diğer 8 kişi istenilen belgeyi ibraz etmiştir. Ancak işe başlayan Ramazan Yılmaz'ın, işe giriş için gerekli olan 'Ağır ve tehlikeli işte çalışabilir' raporunu ibraz etmediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Ramazan Yılmaz'ın işe giriş için gerekli olan şartlara haiz olmadığı gerekçesiyle yüklenici firma tarafından iş akdi feshedilmiştir. Kurumumuz personelinin ve dışarıdan hizmet alım yöntemiyle kurumumuzda görevini ifa eden çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği çalışma disiplinimizin vazgeçilmez unsurudur."