Eti Maden Kırka Bor'da bayramlaşma
1 saat önce
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş Sendikası Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı ve yönetim kurulu üyeleri, Eti Maden Kırka Bor çalışanları ile bayramlaştı.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
Sendikası Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı
ve yönetim kurulu üyeleri, Eti Maden
Kırka Bor çalışanları ile bayramlaştı.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş Sendikası Şube Başkanı Ayrancı, işçilerle tek tek bayramlaşarak;"Sendikamızın çalışan üyelerimizle beraber bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Çalışanlarımızın, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Çalışanlarımızın aileleriyle beraber birlik ve beraberlik içinde mutlu bayramlar geçirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 1,8 milyon TL'ye araba aldı
Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı
Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar
Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü