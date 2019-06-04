Son Dakika Haberleri: Eti Maden Kırka Bor'da bayramlaşma
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Eti Maden Kırka Bor'da bayramlaşma

1 saat önce

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş Sendikası Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı ve yönetim kurulu üyeleri, Eti Maden Kırka Bor çalışanları ile bayramlaştı.

Eti Maden Kırka Bor'da bayramlaşma, System.String[]
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş Sendikası Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı ve yönetim kurulu üyeleri, Eti Maden Kırka Bor çalışanları ile bayramlaştı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş Sendikası Şube Başkanı Ayrancı, işçilerle tek tek bayramlaşarak;"Sendikamızın çalışan üyelerimizle beraber bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Çalışanlarımızın, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Çalışanlarımızın aileleriyle beraber birlik ve beraberlik içinde mutlu bayramlar geçirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Eti Maden, Kırka, Yaşam
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