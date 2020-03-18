ETİD Başkanı Emre Ekmekçi: "Hızlı tüketim malzemelerine normalin 15 katı talep oluştu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ETİD Başkanı Emre Ekmekçi: 'Hızlı tüketim malzemelerine normalin 15 katı talep oluştu' - Son Dakika Ekonomi

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi: "Hızlı tüketim malzemelerine normalin 15 katı talep oluştu"

6 saat önce

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, hızlı tüketim malzemeleri satışlarında normalin 15 katı talep oluştuğunu belirterek, "Böyle bir pandemi haline gelmiş bir virüs salgınının 'iyi' olarak etkileyeceği hiç bir sektör yoktur.

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi:

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, hızlı tüketim malzemeleri satışlarında normalin 15 katı talep oluştuğunu belirterek, "Böyle bir pandemi haline gelmiş bir virüs salgınının 'iyi' olarak etkileyeceği hiç bir sektör yoktur. Anlık talep dalgalanmalarını en iyi şekilde sektör olarak karşılamaya çalışacağız." dedi.

Ekmekçi, Türkiye'de yaşanan koronavirüs vakalarının online alışverişe etkilerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Türkiye'de de vakaların olduğunun açıklanması ile tüketicilerin online alışveriş davranışlarında önemli değişiklikler gözlemlendiğini belirten Ekmekçi, hızlı tüketim malzemeleri satışlarında normalin 15 katı talep oluştuğunu bildirdi.

Ekmekçi, tüketicilerin hijyen ve market ürünlerini fiziksel mağazalarda anlık tükendiğini görmesi ile beraber, online alışverişte bu ürünleri bulduğunu, dolayısıyla bu ürünlerde de talep artışı yaşandığı dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler tüm Türkiye'den alışveriş yapabildikleri için, ürünler bulundukları semtte veya ilçede tükenmiş olsa bile, ürünün daha fazla stokta bulunduğu başka bir coğrafi bölgeden sipariş verebiliyorlar. Şunu net ifade etmek isterim ki, böyle bir pandemi haline gelmiş bir virüs salgınının 'iyi' olarak etkileyeceği hiç bir sektör yoktur. Anlık talep dalgalanmalarını en iyi şekilde sektör olarak karşılamaya çalışacağız. Tüketiciler, sosyal uzaklaşma yöntemi ile virüsten korunduğu bu dönemde, toplu alanlarda bulunmak istemiyorlar. Evinizden mümkün olduğu kadar çıkmayın çağrısına yanıt veren kitleler, tüketim alışkanlıklarını dijitale çevirmiş durumdalar.

Eğitimin bile online'a döndüğü bu zorunlu zamanda, tüketiciler de perakende alışveriş ihtiyaçlarını online'dan yapmayı tercih ediyorlar. Bu dönemin geçici olacağını umuyoruz. Çünkü böyle stresli dönemlerde tüketicilerin alışveriş tercihleri de genelde temel ihtiyaç ürünlerinden ileri gitmiyor. Özellikle elektronik, kozmetik,tekstil, bilgisayar gibi kategorilerde talepte bir durgunluk yaşanıyor. Tüketiciler ihtiyaca yönelik ürünler dışında temkinli davranıyor."

- "Yemek siparişlerinde artık elden ele ürünler teslim edilmiyor, gelen ürün kapıya asılıyor"

Online yemek siparişlerinin teslimatında da bir takım değişiklikler olduğunu aktaran Ekmekçi, artık elden ele ürünler teslim edilmediğini, gelen ürünün kapıya asıldığını, tüketicilerin kapıda ödeme yerine, online ödeme tercih ederek, mümkün olduğu kadar elden ele temastan çekindiğini anlattı.

Emre Ekmekçi, tüketicilerin aldıklarını ürünlerin adetleri fazla olunca, online eve hızlı siparişlerde, depolarda kargo çıkışlarında ve kargo teslimatında gecikme yaşanabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kargo firmalarımız bu anlık talebi karşılamak için yeni kapasite planlaması yapıyorlar. Özellikle Kasım- Aralık aylarında yaşadığımız teslimat problemlerinin bu kritik zamanda yaşanmaması için önlemlerini arttırıyorlar. Yurt dışı siparişlerde ise aksine bir şekilde artış var. Türkiye'nin virüsün en az yaygın olduğu 'temiz' ülke imajından dolayı, 'Türkiye'den Gönderilir' ibareli e-ihracat satışlarında 5 katı kadar artış yaşanıyor. Online'da maske satışlarına bakarsak, ürün hammadde bulunamadığından dolayı maliyetler artıyor. Satışlar 3 hafta öncesine göre 10 kat, fiyatlar ise 3 hafta öncesine göre 3 kat artmış durumda. Maskenin her türlüsüne şu an talep yüksek."

- "Fırsatçı olarak değerlendireceğimiz, basiretsiz tacirler böyle dönemlerde çirkin yüzlerini gösteriyor"

Online'da satış yapan şirketlerin fahiş etiketler çıkarmasına da değinen Ekmekçi, fırsatçı olarak değerlendirdiği, basiretsiz tacirlerin, böyle dönemlerde çirkin yüzlerini gösterdiğine dikkati çekti.

Ekmekçi, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazaryerleri belki kendi üzerlerinden satış yapan işletmelerden yasal olarak limitli anlamda sorumlu değil. Ancak bu pazaryerlerinin müşteri memnuniyeti, güven, etik davranışları uyulmasını sağlama konusundaki sorumluluğu olmadığı anlamına gelmiyor. Büyük pazaryerlerimiz bu sorumluluğun farkında. Pazaryeri satıcılarına yapılan uyarılar, teknik geliştirmeler ile anlık fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Fiyat takibine ve şikayetlerine yönelik ekipler kurarak, tüketici şikayetlere anında müdahale ediliyor.

Değişik uygulamalar ile belirli ürünlerde fiyatların bu dönemde ancak haftada bir defa değiştirme kuralları getiriliyor. Bu konuda çok caydırıcı ve net mesajlar verilmiş olması ile Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu takip ve uygulamalarda işe yarıyor. Fiyatların normale dönmesi için panik havasının azalması ve talebin düzene girmiş olması gerekiyor. Şu anda ürününü satan bir satıcı, yerine hangi fiyattan o ürünü tekrar rafına koyacağını kestiremediği için yüksek fiyattan ancak satmayı tercih ediyor."

- "Gereksiz stoklu alışveriş yapılmamasını tavsiye ediyoruz"

Emre ekmekçi, tüketicilere panik yapmamalarını ve gereksiz stoklu alışverişten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Virüsün en çok etkilediği İtalya'da bile gerekli ürün tedarikinde ve lojistik altyapıda sıkıntıların yaşanmadığına dikkati çeken Ekmekçi, devletin aldığı önlemlerle Türkiye'de o noktaya gelmeyeceğini söyledi.

Ekmekçi, "Yeterince temel ihtiyaç ürünü stoklarda ve üreticilerde bulunuyor. Fazladan stok yaparak, ihtiyaç sahiplerine ürünlerin ulaşmasına engel olmayalım." dedi.

- "Şu anda çay satışları zirve yapmış durumda"

Ekmekçi, şu an en fazla talep gören ürünler hakkında ise, "Tüketiciler böyle dönemlerde virüs ile direkt ilintili olmayan ürünlere de yönelebiliyorlar. En kolay alınabilecek ve stoklanacak ürünlerde (düşünmeden alınan ürünler) talep zirve yapabiliyor. Şu anda çay satışları zirve yapmış durumda, normalin 5 katı çay alınıyor. Arkasından tuvalet kağıdı satışları geliyor. Burada da talep normalin 3 katı. Çay satışlarındaki artışın, özellikle sıcak içecekler ile boğaza yapışabilecek virüsün olası önlenebileceği söylentisi ile ilgili olduğunu varsayıyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 17:59:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ETİD Başkanı Emre Ekmekçi: "Hızlı tüketim malzemelerine normalin 15 katı talep oluştu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]