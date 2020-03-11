ETİD: Covid-19 temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını artırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret hacminde virüsten (Covid-19) kaynaklanan olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmiyor. Buna karşın temizlik, hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde yüzde 300'e varan artışlar görülüyor.

ETİD açıklamasında, " Avrupa'da etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle alınan karantina kararları paralelinde insanların evlerinden çıkmadığı ya da çıkmak istemediği birçok lokasyonda perakende sektörünün durma noktasına geldiği görülüyor. Birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşanmakta. Bu artışın Corona virüsü tehlikesi devam ettikçe de devam edeceği öngörülüyor. Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarı, krizin tetiklemesi ile birlikte birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabilir" denildi.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla ülkemizde günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmüyor. İnsanlar, geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM'lerde gezebilmekte, perakende mağazalarında alışveriş yapabilmekteler.Türkiye'de e-ticaret'de Corona virüsünden dolayı olağan dışı bir işlem hacmi de gözlemlemiyoruz.Buna karşın, olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda; temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz" diyor. (Fotoğraflı)