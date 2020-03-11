ETİD: Covid-19 temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını artırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ETİD: Covid-19 temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını artırdı - Son Dakika Ekonomi

ETİD: Covid-19 temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını artırdı

6 saat önce

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret hacminde virüsten (Covid-19) kaynaklanan olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmiyor.

ETİD: Covid-19 temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını artırdı, System.String[]

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret hacminde virüsten (Covid-19) kaynaklanan olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmiyor. Buna karşın temizlik, hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde yüzde 300'e varan artışlar görülüyor.

ETİD açıklamasında, " Avrupa'da etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle alınan karantina kararları paralelinde insanların evlerinden çıkmadığı ya da çıkmak istemediği birçok lokasyonda perakende sektörünün durma noktasına geldiği görülüyor. Birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşanmakta. Bu artışın Corona virüsü tehlikesi devam ettikçe de devam edeceği öngörülüyor. Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarı, krizin tetiklemesi ile birlikte birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabilir" denildi.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla ülkemizde günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmüyor. İnsanlar, geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM'lerde gezebilmekte, perakende mağazalarında alışveriş yapabilmekteler.Türkiye'de e-ticaret'de Corona virüsünden dolayı olağan dışı bir işlem hacmi de gözlemlemiyoruz.Buna karşın, olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda; temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz" diyor. (Fotoğraflı)


Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti

Son Dakika Haberleri
22:02 Meclis'te dezenfekte çalışması yapıldı
21:57 Yunanistan'ın Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
21:52 İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi
21:50 ABD şubatta 235 milyar dolar bütçe açığı verdi
21:07 Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:12:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ETİD: Covid-19 temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]