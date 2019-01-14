Etihad Havayolları Hitn Jet Havayolları'ndaki Hisselerini Yüzde 49'a Çıkaracak
40 dakika önce
– Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli hayvayolu şirketi Etihad Airways, Hindistan'ın jet Airways şirketindeki hisselerini yüzde 49'a çıkarmaya hazırlanıyor.
– Birleşik Arap Emirlikleri
'nin milli hayvayolu şirketi Etihad Airways, Hindistan
'ın jet Airways şirketindeki hisselerini yüzde 49'a çıkarmaya hazırlanıyor.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük ikinci havayolu firması olan Jet Airways
'de yüzde 24 hissesi bulunan Etihad'ın operasyonel ve yönetimsel konularda daha fazla söz hakkı ede etmek için hisselerini, ülkenin bir yabancı havayolu firmalarına verdiği hisse payı olan yüzde 49'a yükseltecek.
Etihad'ın bu hamlesi gerçekleşirse, son 11 yılın dokuzunda kar etmemiş olan Jet Airways'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Naresh Goyal'ın hisseleri yüzde 51'den yüzde 20 düzeyine kadar düşebilecek ve oylama hakkı yüzde 10'da limitli kalacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:06 Kaynak: DHA
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