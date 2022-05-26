Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Medeniyetimizin değerlerini tüm okullarımıza, tüm neslimize, tüm öğretmenlerimize, tüm okul yöneticilerimize daha güçlü içselleştirecek, bir taraftan 21'inci yüzyılın becerileriyle donatılmış gençler yetiştirirken diğer taraftan da bu değerler ile mezcedilmiş bir şekilde dünyaya farklı söz söyleyen bir ülke olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör tarafından imzalandı.

Törende yaptığı konuşmada "Bizim medeniyetimiz ilim, irfan ve hikmet medeniyetidir." ifadesini kullanan Özer, "Bu topraklar Yunus Emrelerin, Hacı Bektaşi Velilerin, Hacı Bayramı Velilerin mayaladığı, bir gönül coğrafyasına dönüştürdüğü topraklar." diye konuştu.

"İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır" düsturunun bu topraklarda kökleştiğini belirten Özer, "Biz komşularımızın dertleri ile hemhal olan, onun derdine koşan, sadece coğrafyasında değil, tüm dünyadaki coğrafyalarda mazlumların yanında olan bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnşallah medeniyetimizin değerlerini tüm okullarımıza, tüm neslimize, tüm öğretmenlerimize, tüm okul yöneticilerimize daha güçlü içselleştirecek, bir taraftan 21'inci yüzyılın becerileriyle donatılmış gençler yetiştirirken diğer taraftan da bu değerler ile mezcedilmiş bir şekilde dünyaya farklı söz söyleyen bir ülke olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, bu kapsamda 2022'de öğretmen ve okul yönetici eğitimlerine yeni bir yön verdiklerine dikkati çekerek, "Artık okulda sadece akademik becerilerin öğretildiği değil, değerlerin yaşadığı bir kültürü inşa etmek için öncelikle okul yöneticilerimizden başlayarak tüm öğretmenlerimize kapsamlı eğitimler veriyoruz." dedi.

Mayıs ayının başında İstanbul'da tüm fen lisesi yöneticilerine yönelik kültür, tarih ve medeniyet bilinci ile ilgili verimli bir seminer programı gerçekleştirdiklerini aktaran Özer, bu ay yine tüm sosyal bilimler lisesi yöneticilerine yönelik aynı seminer serisini devam ettireceklerini, temmuzun sonuna kadar da tüm okul yöneticilerine bu eğitimleri vereceklerini söyledi.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili de çok kapsamlı eğitimler verdiklerini vurgulayan Özer, bu alanda en büyük yardımcılarının 60 yıllık bir özlem Öğretmenlik Meslek Kanunu olduğunu ifade ederek, kanunun çıkarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Bakan Özer, "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığımız ile artık bundan sonraki tüm eğitimlerimizde sadece öğretmen değil, okul yönetici eğitimlerimizde de etik ve ahlak, iyi insan olma, o değerlerin okullarda yaşaması, çocuklarımıza o değerlerin sadece müfredatta ders olarak okutulmadığı, öğretmenin ve okul yöneticisinin de rol model olarak ahlaklı bir şekilde yaşam örneklerini ortaya koyduğu bir iklime kavuşturmak için büyük çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Etik eğiticileri yetiştirilecek"

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör de kurul olarak etik eğitimleri verdiklerini ve etik eğiticileri yetiştirdiklerini anlattı.

Gerek kamu yönetiminde gerekse toplumda etik kültürün yerleştirilmesi ve etik bilincinin güçlendirilmesi için etik eğitimlerinin artırılması ve daha çok etik eğitici yetiştirilmesi amacıyla kamu kurumları ile iş birliği protokolü imzalayarak çok daha fazla kamu görevlisine ulaşmayı planladıklarını aktaran Güngör, iş birliği protokollerinden ilkini mart ayında Türkiye Belediyeler Birliği ile imzaladıklarını, bu çalışmayla var olan eğitici havuzuna sertifikalı yeni eğiticiler eklediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında okul yöneticileri ile öğretmenlerin etik eğitimi ve etik eğiticilerin yetiştirilmesi çalışmalarını başlatacaklarını bildiren Güngör, şunları kaydetti:

"İnsanı iyiye ve doğruya yöneltmek içindir. Eğitim aslında etik bir çabadır. Etik, aynı zamanda insana yatırım yapmaktır. Bu bilinçle etik ilkeleri benimsemeli ve değerlerimize değer katarak yeni nesillere aktarmalıyız. Kamu yönetiminde aday memurluk süreçlerinden başlayarak tüm hizmet içi eğitimlerde etik eğitimlerine yer verilmesinin ve bu eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanmasının önemini ve gereğini özellikle belirtmek isterim. Kamudaki görevlendirmelerde, ehliyet, liyakat ve hukuk devletine sadakat kriterlerinden ödün verilmemesinin, her ne şekilde olursa olsun menfaat grupları ve güç odakları oluşturacak yapılanma girişimlerine müsamaha gösterilmemesinin, bekamız ve güven duyulan bir kamu yönetimi için stratejik önemde olduğuna inanıyorum.

Etik değerlere sahip saygıdeğer eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilim ve aklın üstünlüğünü benimseyen, araştıran ve sorgulayan hem tarihimizi ve öz değerlerimizi hem de evrensel değerleri iyi bilen, demokrasi kültürünün gelişmesi ve hukukun üstün kılınması için çaba gösteren, sorunlara duyarlı, korku ve çıkarlarının esiri olmayan, devletine, milletine, ülkesine içten bağlı, etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştireceklerine yürekten inanıyorum."