Etik Haftası nedeniyle etik semineri

Tepebaşı Belediyesi tarafından personele yönelik 25 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Etik Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından personele yönelik 25 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Etik Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi.



Etik kültürünün yerleştirilmesi ve bilincinin artırılması amacı ile Tepebaşı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere katılım yoğun oldu. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı, ayrıca Etik Komisyonu üyesi Erdoğan Aydoğmuş'un açılış konuşması ile başladı. Aydoğmuş, "Etik, insanların birbirleri ile olan ilişkilerini düzenlemek amacındaki değer sistemidir. Tarihsel süreç içinde kuşaktan kuşağa aktarılan, bu süreç zarfında belli bir dönüşüme uğrayan kurallar sistemidir. Etik düşünme, temelde, neyin peşine düşme, başka insanlara nasıl muamele etmek gerektiği gibi konularda insanlara rehberlik sağlamayı amaçlarken, problemleri de irdeler. Gerekirse onları yeniden tanımlar" dedi.



Destek Hizmetleri Müdürü ve ayrıca Etik Komisyonu üyesi Tuncay Andaç yaptığı konuşmada, "Etik ve ahlak, hayatımızın her alanında uygulanması gereken kurallar bütünüdür. İş hayatında bunu nasıl uygularız, uygularken nelerle karşılaşırız, bu eğitimde göreceğiz" şeklinde konuştu.



Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik düzenlenen Etik Semineri, Destek Hizmetler Müdürlüğü personeli Şahika Şatıroğlu'nun sunumuyla gerçekleştirildi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir millet zenginliğiyle değil, ahlak değerleriyle ölçülür" sözüyle başlayan seminerde, etik ve ahlak kavramlarının hayatımızın her alanında dikkat edilmesi gereken çok önemli değerler olduğuna vurgu yapıldı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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