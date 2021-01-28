ETİK üyelerine "Kişisel verilerin korunması kanunu" hakkında çevrimiçi eğitim - Son Dakika

ETİK üyelerine "Kişisel verilerin korunması kanunu" hakkında çevrimiçi eğitim

28.01.2021 17:31
ETİK üyelerine

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) üyeleri, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında çevrimiçi eğitim aldı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) üyeleri, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında çevrimiçi eğitim aldı.

Çevrim içi düzenlenen eğitimde avukat Ali Onar, kişisel verinin tanımı, dünyada ve Türkiye'de nasıl gündeme geldiği, gelişim sürecini anlattı.

Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara imza atarak kişisel verilerin korunmasına taraf olduğunu belirten Oran, kanun içeriği hakkında bilgiler verdi.

Kişisel verilerin kaydı, işlenmesi, güvenliği ve imhası hakkında da bilgiler veren Oran, verilerin korunmasının ülkeler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Onar, günlük hayatta çeşitli sebeplerle taraf olunan ve hizmet için zorunlu kılınan sözleşmelere vakit ayırarak okuması, anlaşılmayan maddelerin irdelemesi gerektiğini belirtti.

WhatsApp'ın kullanıcının IP adresi, telefon numarası, tarayıcı bilgileri, çerezler, işletim sistemi, konum ve ödeme bilgileri gibi önemli verileri topladığının bilindiğini vurgulayan Onar, bu tür verilerin paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gündemdeki WhatsApp'ın kullanım koşullarını ve gizlilik güncellemesine de değinen Oran, "WhatsApp sözleşme ile açık açık koşullarımı kabul edersen kullanırsın, kabul etmezsen kullanmazsınız diyor." dedi.

Eğitim, üyelerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Ali Onar, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ETİK üyelerine 'Kişisel verilerin korunması kanunu' hakkında çevrimiçi eğitim - Son Dakika


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