Etik ve İtibar Derneği'nin yeni üyesi Banvit - Son Dakika
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Etik ve İtibar Derneği'nin yeni üyesi Banvit

17 dakika önce

Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) 150'den fazla üyesi arasına Banvit de katıldı.

Etik ve İtibar Derneği'nin yeni üyesi Banvit, System.String[]

Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) 150'den fazla üyesi arasına Banvit de katıldı.

İş etiği ilke ve değerlerinin şirketlerin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi ve bir iş yapma biçimi haline gelmesi amacıyla 2010 yılında kurulan TEİD, bugün GSYH'nin yüzde 15'ini oluşturan ve 250 binin üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor.İş dünyasının desteğiyle üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD'in yeni üyesi Türk kanatlı hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Banvit oldu.


Banvit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
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