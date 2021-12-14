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Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi - Son Dakika

Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi

14.12.2021 11:43
Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi

Sosyal medyada, üzerinde yer alan Çince etiket nedeniyle sahte olduğu ileri sürülen mRNA aşılarının, BioNTech firmasınca, bir Uzak Doğu ülkesi için Almanya'da üretildiği, ancak acil talep üzerine Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Sosyal medyada, üzerinde yer alan Çince etiket nedeniyle sahte olduğu ileri sürülen mRNA aşılarının, BioNTech firmasınca, bir Uzak Doğu ülkesi için Almanya'da üretildiği, ancak acil talep üzerine Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından "acil olarak tedarikin artırılması" talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Uzakdoğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.

Uzak Doğu, Türkiye, Çince, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi - Son Dakika
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