Etil alkol ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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