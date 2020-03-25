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Etil alkol ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
7 saat önce
Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.
Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:08 Kaynak: DHA
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