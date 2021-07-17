Etil alkolden yapılan içkiyi iş yerinde satamadan yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de etil alkolden kaçak olarak üretilen el yapımı içkiyi iş yerinde satmak isteyen şahıs, amacına ulaşamadan jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Çukurhisar mahallesinde içkili restoran işleten H.K. isimli şahsın etil alkol ile kaçak olarak üretilmiş el yapımı içkiyi işletmesine getirerek satacağı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ile Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda H.K. isimli şüphelinin içinde bulunduğu işletmeye ait servis aracı Eskişehir- Bursa karayolunda durduruldu. Araç içinde yapılan aramada şüpheli H.K.'ya ait poşet içerisinde 1 litrelik 3 adet pet şişe içerisinde toplam 3 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli H.K.'dan, kaçak içkileri Eskişehir'de faaliyet gösteren Hayvan Severler Derneği'nde yaptığı bilgisinin alınmasıyla adli makamlardan çıkarılan arama kararıyla derneğe operasyon düzenlendi. Hayvan Severler Derneği'nde yapılan arama neticesinde; 2 adet yarım litfelik hologramsız ve bandrolsüz el yapımı kaçak içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.K., K.Ç. ve Ü.D. isimli şüpheliler "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan ifadeleri alınmasıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR