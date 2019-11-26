Son Dakika Haberleri: Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar
Son Dakika Güncel Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar - Son Dakika

Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, arıza yaptığı için çekiciyle götürüldüğü izlenimiyle taşınan kamyonette 1020 litre etil alkol ele geçirildi.

Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, arıza yaptığı için çekiciyle götürüldüğü izlenimiyle taşınan kamyonette 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bodrum'a yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Dün saat 18.00 sıralarında plakası önceden belirlenen kamyonet, Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma tarafından durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan, 07 BDS 49 plakalı kamyonetin bagajında, 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Araçlarının arıza yaptığı ve çekiciyle taşındığı izlenimi veren şüpheliler E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.Şüphelilerin güvenlik güçlerini atlatmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirtildi. Sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.


Jandarma, Bodrum, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:54:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]