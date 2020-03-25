Etil alkolün gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı ürün ve cihazlara ilişkin vergi oranlarında değişiklik yapılırken etil alkolün gümrük vergisi yüzde 0 oldu.



2284 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karara göre ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, 'nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi'ne eklendi. Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.



Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda 'mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları' başlığı altında yer alan 'cihazlar' söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı. - İSTANBUL