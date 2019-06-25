Son Dakika Haberleri: Etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı - Güvenlik kamerası
Son Dakika Güncel Haber

Etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı - Güvenlik kamerası

36 dakika önce

Sakarya'da etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 Sakarya- Bilecik kara yolu Pamukova mevkisinde, park halindeki etil asetat yüklü 41 ACP 383 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kimyasal nedeniyle alevlerin parlaması sonucu aracın yakınında olan tankerin sürücüsü ile iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bir kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, diğer 2 yaralı kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Yangın nedeniyle çift yönlü yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolunun Adapazarı istikameti, alevlerin kontrol altına alınmasıyla açıldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü Bilecik istikametinde araç geçişine izin verilmiyor.
Etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı - Güvenlik kamerası
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:27 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı Pamukova'da park halindeki tanker ve minibüs yandı: 1 yaralı Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 09:03:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı - Güvenlik kamerası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]