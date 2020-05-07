Etiler'de bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında yangın çıktı - Son Dakika

Beşiktaş Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın saat 01.30'da Beşiktaş Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezi içinde bulunan bir giyim mağazasında bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Durumu fark eden güvenlik çalışanları hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Alınan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

(Davut Has/İHA)