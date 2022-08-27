Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!

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İstanbul Etiler'de dün saat 13.00 sıralarında, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için işyerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs geldi. Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıktı.

KAÇAN GENCİ SIRTINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrulttu, kaçan genci kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırdı. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edildi.

YARALADIĞI KİŞİNİN AĞABEYİ İNTİKAM PLANI YAPMIŞ

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen gencin birkaç gün önce Şişli Kuştepe'de silahla bir kişiyi yaraladığı belirlendi. Yaralanan gencin ağabeyinin intikam almak için plan yaparak Burak Arat'ı öldürdüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.