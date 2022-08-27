Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş! - Son Dakika
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Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!

27.08.2022 10:35

İstanbul Etiler'de bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli'de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü belirlendi. İntikam cinayeti olduğu ortaya çıkan olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Etiler'de dün saat 13.00 sıralarında, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için işyerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs geldi. Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıktı.

Sokak ortasında öldürülen 18 yaşındaki genç, intikam kurbanı olmuş! Olayın detayları ortaya çıktı

KAÇAN GENCİ SIRTINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrulttu, kaçan genci kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırdı. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında öldürülen 18 yaşındaki genç, intikam kurbanı olmuş! Olayın detayları ortaya çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sokak ortasında öldürülen 18 yaşındaki genç, intikam kurbanı olmuş! Olayın detayları ortaya çıktı

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edildi.

Sokak ortasında öldürülen 18 yaşındaki genç, intikam kurbanı olmuş! Olayın detayları ortaya çıktı

YARALADIĞI KİŞİNİN AĞABEYİ İNTİKAM PLANI YAPMIŞ

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen gencin birkaç gün önce Şişli Kuştepe'de silahla bir kişiyi yaraladığı belirlendi. Yaralanan gencin ağabeyinin intikam almak için plan yaparak Burak Arat'ı öldürdüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokak ortasında öldürülen 18 yaşındaki genç, intikam kurbanı olmuş! Olayın detayları ortaya çıktı
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ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada
Kaynak: İHA

Beşiktaş, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş! - Son Dakika

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