Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı

04.09.2022 10:40

İstanbul'un Etiler ilçesinde bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli'de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü o anların görüntüleri ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını devam ettiriyor.

Beşiktaş Etiler'de geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs gelmişti. Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıkmıştı. Genci sırtından vurarak öldürmüştü

3 KURŞUN İSABET ETMİŞTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrultmuş, kaçan genci kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırmıştı. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edilmişti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, husumetlisinden kaçan genç sokakta koşmaya başlıyor. Bir süre sonra sırtından vurulan genç yere düşüyor. Birkaç metre yerde sürünen genç ardından hareketsiz kalıyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak gencin yanına geliyor. Ardından sağlık ekipleri ambulansla olay yerine geliyor. Vatandaşların ambulansı yönlendiriyor. Sağlık ekipleri genci ambulansa koyarak götürüyor.

İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Öldürülen gencin birkaç gün önce Şişli Kuştepe'de silahla bir kişiyi yaraladığı belirlenmişti. Yaralanan gencin ağabeyinin intikam almak için plan yaparak Burak Arat'ı öldürdüğü tespit edilmişti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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