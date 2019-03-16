Son Dakika Haberleri: Etiler'de Bir Restoranın Önünde Silah Sesleri

Etiler'de Bir Restoranın Önünde Silah Sesleri

53 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHABeşiktaş'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir restoranın önünde silah sesleri yükseldi.

Etiler'de Bir Restoranın Önünde Silah Sesleri, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir restoranın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi yada kişilerin bulunması için polis geniş kapsamlı çalışma başlattı. 

  

Olay,  sıralarında Nispetiye Caddesi Sülün Sokak'ta bulunan lüks bir restoranın önünde gerçekleşti. Saat 05: 20 sıralarında olay yerine gelen kişi yada kişiler silahla ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis, güvenlik nedeniyle Sülün Sokağı trafiğe kapattı. 

 

POLİS SALDIRIYI YAPANLARI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, ekipler olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. 

 

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki boş kovanlar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Polisin ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Şeritle yolun trafiğe kapatılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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