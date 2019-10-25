Son Dakika Haberleri: Etiler'de çatıda tehlikeli çalışma
Son Dakika Güncel Etiler'de çatıda tehlikeli çalışma

Etiler'de çatıda tehlikeli çalışma

38 dakika önce

Beşiktaş'ta üç katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçinin kendilerince aldığı iş güvenliği pes dedirtti.

Beşiktaş'ta üç katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçinin kendilerince aldığı iş güvenliği pes dedirtti. İşçinin düşmemesi için beline bağladığı iple yaptığı tehlikeli onarım çalışması cep telefonu ile görüntülendi.

Etiler'de üç katlı bir binanın çatısında iki işçi onarım yapmak için çatıya çıktı. İşçilerden biri kendini belinden ip ile bağlayarak çatının uç kısmındaki onarımları yapmaya başladı. Diğer işçi ise arkadaşının bağladığı ipi tutarak arkadaşının düşmemesi için önlem aldı. İşçilerin kendilerince aldığı iş güvenliği önlemi çevrede bulunanların dikkatini çekti. 2 işçinin önlem almadan yaptığı tehlikeli onarım cep telefonu ile görüntülendi.

Etiler'de çatıda tehlikeli çalışma

Beşiktaş, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54 Kaynak: DHA
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