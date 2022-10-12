Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini böyle darp etti - Son Dakika
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Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini böyle darp etti

12.10.2022 18:00

Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini böyle darp etti Beşiktaş Etiler'de bir sitenin önünde gürültü yapan grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı.

Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini böyle darp etti

İSTANBUL - Beşiktaş Etiler'de bir sitenin önünde gürültü yapan grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Görevlinin darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay 10 Ekim Pazartesi Etiler Nisbetiye Caddesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre sitenin önünde toplanan bir grup gürültü yapmaya başladı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi, grubu gürültü yapmamaları için uyardı. Bunun üzerine sinirlenen gruptakiler, güvenlik görevlisine karşılık verince tartışma çıktı. Bir süre sonra gruptakiler güvenlik görevlisine saldırdı. Güvenlik görevlisi tekme ve tokat darp edilirken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beşiktaş, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini böyle darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini böyle darp etti - Son Dakika
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