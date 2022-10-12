BEŞİKTAŞ'ta bir sitenin önünde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Görevlinin darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ETİLER'DE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DARP KAMERADA - Son Dakika

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