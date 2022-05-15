Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor - Son Dakika
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Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor

15.05.2022 18:16

İstanbul Etiler'de yol çökmesiyle ortaya çıkan gizemli tünel büyük merak yarattı. Alarma geçen ekipler, tünelin nerede bittiğini belirlemek için çalışma başlattı.

İstanbul'un ünlü ve sosyetik semtleri arasında yer alan Etiler'de dünden bu yana hareketli günler yaşanıyor. Hareketliliğin nedeni ise yol çökmesi sonucu meydana çıkan gizemli tünel...

EKİPLER BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAŞADI

Etiler Tamburi Ali Efendi Sokak'ta önceki gün yol çökmesi yaşandı. Bölgeye giden Beşiktaş Belediyesi ekipleri büyük bir sürpriz yaşadı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen bir tünel bulundu.

SONUNUN NEREYE ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bölgeye polis ve İSKİ'den ekipler çağrıldı. Büyük paniğe neden olan gizemli tünelin sonunun nereye çıktığı araştırılıyor.

İstanbul'un sosyetik mahallesi Etiler'i ayağa kaldıran gizemli tünel! Çıkışı aranıyor

KUMARHANE KAÇIŞ NOKTASI OLDUĞU İDDİASI VAR

İstanbulkulisi.com'un edindiği bilgilere göre söz konusu tünelin o bölgede geçmişte kumarhane olarak çalıştırılan bir mekanda olası polis baskınlarından kaçılabilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE DEVREDE

Bölgede halen İstanbul Valiliği olayın çok yönlü araştırılması ve tünelin ne zaman, nasıl, kimler tarafından, hangi amaçla kazıldığının tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

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SON DAKİKA: Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor - Son Dakika
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