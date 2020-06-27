Etiler'de sınava giden gençlerin feci kazası kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

Etiler'de sınava giden gençlerin feci kazası kamerada: 4 yaralı

-Ehliyetle sınava giremeyen genç evden kimliğini alıp yetişmeye çalışırken kaza yaptı

-Otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İSTANBUL - Etiler'de ehliyetle giremediği için evden kimliğine alarak sınava yetişmeye çalışan genç, kırmızı ışıkta geçince dehşeti yaşadı. Gencin kontrolündeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan taksiye yandan çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken, feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YKS sınavına girmek için yakını Seyhan Deniz ile birlikte okula giden Ahmet Köse ehliyetle geldiği için sınava giremedi. Bunun üzerine 06 DG 3563 plakalı otomobiline binen ikili eve giderek kimliğini aldı. Ancak sürücü Köse, saat 10.15'de başlayacak olan sınava gecikince sürat yapmaya başladı. Cadde üzerinde süratli bir şekilde giden Köse, kırmızı ışıkta geçtiği esnada yolun karşısına dönüş yapan Kemal Canpolat idaresindeki 34 TAZ 42 ticari taksiye çarptı. Çarpışma sonucu savrulan araçlar kullanılmaz hale gelirken, otomobildeki Köse ve Deniz ile taksi sürücüsü Canpolat ve yolcusu yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza kamerada

Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada taksi yeşil ışık yandığı yolun karşısına dönüyor. O esnada kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü taksiye yandan çarpıyor. Çarpışmayla araçlar savruluyor. Taksici sürücü araçtan inerek araçlara bakıyor. Zabıta ekipleri ise otomobilin içerisinde kalan gençleri dışarıya çıkartıyor. Kaza sonrası panik yaşandığı görülüyor.

Kırmızı ışıkta geçen genç sürücü kusurlu bulundu

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ise yaralıları yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Sağlık ekipleri müdahale ettiği esnada Deniz'in ağladığı, araçların ise hava yastıklarının patladığı görüldü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini de incelemesinin ardından sürücü Köse'yi "kırmızı ışık kuralına uymamak" suçundan kusurlu buldu.

"Frene hiç basmadı 'küt' diye taksiye ortadan daldı"

Kazayı gören Osman Yıldırım, "Kırmızı ışıklarda durmadı. Buradaki arabaya vurdu, gençler yaralıydı. Sınavı kaçırmışlar, o yüzden hızlı gidiyorlarmış" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Taksi yan yoldan tali yola giriyor. Süratli bir şekilde geliyordu, frene hiç basmadı 'küt' diye vurdu. Direkt olarak taksiye ortadan daldı. Taksinin içerisindeki yaşlı yolcu yaralıydı. Hava yastıkları patlamıştı. Işığı görmeden direkt daldı" ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.